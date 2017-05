El infructuoso periplo puerta a puerta de May para intentar dar panfletos electorales en Escocia

La primera ministra británica, Theresa May, pasó el Primero de Mayo en Escocia haciendo campaña para las elecciones del próximo 8 de junio, pero no le fue nada bien.

It had to be done.... Benny Hill Stylie. pic.twitter.com/T3o6C6GxOP — #EL4C (@EL4JC) 30 de abril de 2017

May intentaba hacer campaña puerta a puerta en el condado de Aberdeenshire. En el tiempo en que la acompañaron los fotográfos de prensa, May llamó a seis casas y nadie le abrió la puerta. Una mujer que abrió le dijo "no, gracias" y la invitó a marcharse. La cadena Sky News captó la voz de la primera ministra replicando: "¿No? De acuerdo, entonces no la molesto".

La zona en la que May intentó hablar con los electores es un feudo del Partido Nacional Escocés.

Escocia votó favorablemente a favor de permanecer en la Union Europea en el referéndum sobre el 'Brexit' celebrado el 23 de junio del 2016.