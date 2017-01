Jared Kushner, yerno de Trump, será nombrado asesor especial en la Casa Blanca

Era una noticia que se esperaba desde hace semanas, y ahora asesores de Donald Trump en la transición presidencial lo han confirmado: su yerno Jared Kushner, marido de su hija Ivanka y destacado inversor inmobiliario de Nueva York, será nombrado asesor especial del presidente en la Casa Blanca, según han revelado 'The New York Times' y la cadena NBC.



El nombramiento, que podría anunciarse oficialmente este martes, pondrá de nuevo en cuestión los potenciales conflictos de interés de la familia Trump, dada la amplia red de negocios de Kushner, que en los últimos tiempos ha intentado distanciarse de su actividad inmobiliaria de cara a su futuro nombramiento en Washington. También se pondrá en cuestión si un yerno en el ala oeste de la Casa Blanca viola o no las leyes antinepotismo.

BREAKING: Trump's son-in-law, Jared Kushner, will be named Senior Advisor to the President, per senior transition official. @NBCNews