La joven líder laborista Jacinda Ardern será la primera ministra de Nueva Zelanda

La líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, de 37 años, será la próxima primera ministra del país gracias a un acuerdo de coalición, pese a que su formación no fue la más votada en la elecciones de septiembre.

"Me siento extraordinariamente honrada y privilegiada de estar en la posición de formar un Gobierno", ha dicho este jueves Ardern al confirmar el pacto con la formación nacionalista New Zealand First (Nueva Zelanda Primero). Ambas fuerzas y el tradicional aliado de los laboristas, el Partido Verde, integrarán "un Gobierno progresista liderado por los laboristas", ha remarcado Ardern, que se convertirá en la tercera mujer en gobernar Nueva Zelanda y en la primera ministra más joven de la historia del país.

Otra 'júnior'

"Vamos a asegurarnos de que somos un Gobierno activo que trabaja junto a las personas para alcanzar sus necesidades", ha apuntado la líder laborista, que se suma a la nueva generación de jóvenes dirigentes mundiales, como el flamante primer ministro austriaco, Sebastian Kurz (31 años), el irlandés, Leo Varadkar (38) o el presidente de Francia, Emmanuel Macron (39).

El actual primer ministro y líder del Partido Nacional (centroderecha), Bill English, ha pedido a Ardern que se tome "muy en serio" su futura posición. El Partido Nacional, en el poder desde el 2008, se impuso en los comicios celebrados el 23 de septiembre con el 45% de los votos, que le dieron 56 de los 120 escaños del Parlamento neozelandés, a los que se suma un parlamentario de su aliado Partido ACT. Un número insuficiente para formar Ejecutivo frente a los 63 que suman laboristas (46 escaños y un 37%), Nueva Zelanda Primero (9 y un 7,2%) y el Partido Verde (8 y 6,3%).

El líder de Nueva Zelanda Primero y probable viceprimer ministro, Winston Peters, confirmó el apoyo de su formación a los laboristas y destacó que la mayoría de ciudadanos votó "por un cambio de gobierno".

'Jacindamanía'

Hija de un expolicía, exfeligresa mormona y graduada en Comunicaciones, Ardern ya había sido la parlamentaria más joven del país en el 2008, tras regresar de un periplo por el extranjero en el que trabajó en una cocina popular en Nueva York y formó parte de un equipo de consultores del entonces primer ministro británico, Tony Blair. Tomó el mando de los laboristas a menos de dos meses de las elecciones, tras la dimisión de Andrew Little ante los malos resultados que le vaticinaban los sondeos. Con una imagen moderna y liberal, desató la 'Jacindamanía' y ha logrado que su partido regrese al poder tras ocho años en la oposición.

La joven líder laborista ha prometido este jueves que cumplirá sus promesas electorales, que incluyen la lucha contra la pobreza infantil, facilitar el acceso a la vivienda, la enseñanza universitaria gratuita, reducir la inmigración y despenalizar el aborto.