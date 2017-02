Macri da marcha atrás y decide no condonar la millonaria deuda que tiene su padre con el Estado

“Volvamos al punto cero”. El presidente Mauricio Macri se ha visto obligado a dar marcha atrás y a suspender el acuerdo por el cual el Estado condonó al poderoso Grupo Macri, que encabeza su padre Franco, una millonaria deuda contraída hace 14 años cuando dirigía el Correo Argentino. El tamaño del escándalo en un año electoral, y con la justicia tratando de investigar el conflicto de intereses, ha hecho que la decisión quedara en la nada. “Acá no sucedió nada todavía, no hay ningún hecho consolidado: no se condonó, no se pagó, no se cobró”, ha dicho Macri.

Macri ha dicho que tiene con los argentinos una “relación basada en la confianza, en decir la verdad”, y que por este motivo ha frenado el acuerdo con el emporio familiar. “Quiero estar alejado de cualquier mala interpretación de que yo utilice mi cargo en beneficio de nadie. Yo vengo a trabajar por ustedes”, ha afirmado.

El presidente ha descargado la responsabilidad en su ministro de Comunicación, Oscar Aguad, encargado de llevar adelante las negociaciones con el Grupo Macri por las cuales se le había perdonado un 98% de la deuda contraída. En adelante, los tratos serán supervisados por “expertos internacionales”, el Congreso y la Auditoría General de la Nación. “No soy infalible. Nos comprometimos con el hacer y en ese camino nos podemos equivocar. Es un proceso y vamos en la dirección correcta”, dijo luego en lasredes sociales.



SUSCEPTIBLE DE SER INVESTIGADO



El modo en que se ha intentado resolver el litigio entre el Estado y el Grupo Macri ha provocado las críticas de periodistas que simpatizan con el presidente. “Este Gobierno comete errores gravísimos, tontos, que hacen pensar que no es sensible o que se equivoca demasiado”, ha dicho Luis Majul en su programa por radio La Red.

Horas antes de que el mandatario volviera las cosas al “punto cero”, el fiscal federal Juan Pedro Zoni había considerado que Macri erasusceptible de investigación judicial junto con su ministro Oscar Aguad. El fiscal le había pedido al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para “corroborar la existencia de conductas delictivas”.

El acuerdo ahora descartado representaría una condonación de más de 70 mil millones de pesos (4.000 millones de euros). Zoni recordó en su dictamen que otra fiscal, Gabriela Boquín, había considerado la semana pasada que el “cambio estratégico” del Estado en su estrategia judicial contra el Grupo Macri desde que el hijo del magnate accedió al poder es “ruinosa para el patrimonio” público.

En 1997, durante el Gobierno de Carlos Menem, el Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino a través de Sideco Argentina, sociedad donde la familia del presidente conserva la mayoría accionaria. En 2009, el entonces alcalde Mauricio Macri cedió esa participación a sus hijos.

Durante seis años de gestión, el Correo recibió innumerables críticas, entre otras el de cobrar uno de los servicios más costosos del mundo y haber despedido miles de trabajadores. En 2003, el flamante presidente Néstor Kirchner le rescindió la concesión alegando diversos incumplimientos, en especial los relacionados con las inversiones.