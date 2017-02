Una madre contra Trump

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetiera este lunes contra los medios de comunicación, a los que acusó de no informar de de forma deliberada de atentados terroristas cometidos en Europa, la Casa Blanca publicó una lista de 78 atentados que en su opinión no han merecido la cobertura adecuada. Uno de ellos fue el de Tom Jackson y Mia Ayliffe-Chung, dos jóvenes mochileros que fueron asesinados en Queensland el pasado mes de agosto por un compañero, Ayad, de origen musulmán.

"La posibilidad de que las muertes de Mia y Tom fueran causadas por un ataque terrorista fue descartada en los primeros momentos de la investigación", asegura Rosie Ayliffe, madre de una joven asesinada en Australia en agosto del 2016.

"He hablado con amigos de Mia y otros mochileros que trabajaron durante mucho tiempo con Ayad en los campos, y jamás ninguno de ellos le vio rezar en una alfombra. El salat o la plegaria es el segundo de los cinco pilares del islam y requiere cinco rezos diarios, abluciones y postraciones", explica la madre en la carta abierta al presidente estadounidense. "Un fundamentalista islámico debe respetar los cinco pilares del Islam. Es impensable que alguien se las ingeniara para llevar a cabo este rito cinco veces al día en el Home HIll Hostel sin que nadie le viera", sentencia Ayliffe.

