Maduro se declara fan del programa 'Zapeando' de La Sexta

Al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le gusta el programa 'Zapeando', de La Sexta, un espacio que se emite en las sobremesas y que conduce Frank Blanco, junto a colaboradores como Cristina Pedroche o Miki Nadal. Así lo aseguró Maduro durante una rueda de prensa, cuando explicó sin ruborizarse: "Siempre me sacan en un programa de humor que veo de madrugada, se llama 'Zapeando'".

Además, el presidente venezolano se refirió también a una broma que los colaboradores de 'Zapeando' hicieron sobre Diosdado Cabello,expresidente de la Asamblea Nacional. "En ese programa siempre nos sacan con mucho cariño, les enviamos un saludo", resaltó.

Al parecer, 'Zapeando' no es el único programa que conoce de La Sexta. "No solo salgo en los noticieros. Hay un programa llamado 'Zapeando', otro llamado 'El Intermedio', otro 'La Tuerka' y todos los días salgo. Ellos, que hacen humor, saben que es una desproporción sin límite lo que se está haciendo contra Venezuela", declaró Maduro en otra ocasión, que no desperdició para mandar un saludo "a todos los programas de humor".