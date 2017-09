Más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud

Cerca de 40,3 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en el 2016, una cuarta parte de las cuales eran niños, según nuevas estadísticas sobre esclavitud mundial difundidas ese martes. Estas cifras, procedentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Walk Free Foundation, revelan que 24,9 millones de personas estaban sometidas el pasado año a trabajos forzados en todo el mundo, y 15,4 millones, a matrimonios forzados.

El informe 'Estimaciones sobre Esclavitud Moderna 2017' establece que de los 24,9 millones de víctimas de trabajo forzado, se cree que 16 millones están en la economía privada, 4,8 millones sufren explotación sexual y 4,1 millones están en trabajos forzados patrocinados por el Estado, incluyendo el reclutamiento militar obligatorio y los trabajos agrícolas. Por otro lado, destaca que el 71% de todas estas víctimas son mujeres y niñas, o sea, 29 millones de personas en cifras absolutas.

"Lo sorprendente de estas nuevas estimaciones es la gran escala del comercio moderno de esclavos y el hecho de que tengamos 40 millones en todo el mundo bajo alguna forma de esclavitud moderna es simplemente inaceptable", ha declarado Fiona David, directora ejecutiva de investigación global de la Walk Free Foundation.

INSUFICIENTE RESPUESTA GLOBAL

"Cuanto tienes 24,9 millones de personas trabajando bajo amenazas o coacciones en la agricultura, la pesca y la construcción o en la industria del sexo y todavía según la ONU solo se informó a las autoridades de 63.000 víctimas de esclavitud el año pasado, el abismo entre el problema y la insuficiente respuesta global queda muy claro", ha añadido David.

Para Andrew Foster, presidente y fundador de la Walk Free Foundation, las cifras actuales son "una vergüenza para todos nosotros". Foster incluso va más allá en torno a esas cifras: "Los resultados de los últimos cinco años para los cuales hemos recolectado datos indican que 89 millones de personas llegaron a experimentar alguna forma de esclavitud moderna por períodos de tiempo que abarcaban desde unos pocos días hasta cinco años", ha denunciado.

CAUTIVERIO POR DEUDAS

La investigación también revela que mientras muchos trabajadores forzados denunciaron haber sufrido violencia o amenazas, la mayoría son explotados a través de la servidumbre por deudas o con el impago de salarios. "El 50% de los 24,9 millones de personas sometidas a trabajos forzados están en cautivero por deudas, a menudo llegando a un trabajo con altas deudas de reclutamiento para pagar u obligados a aceptar un trabajo para cancelar deudas. El 7% de los trabajadores forzosos dicen que sus empleadores les obligan a pagar multas mientras trabajan", ha explicado Michaëlle de Cock, jefa de estadísticas de la OIT.

El nuevo estudio global también trata sobre el matrimonio forzado, la primera vez que se incluye en un informe con cifras de esclavitud moderna. "No está claro por qué el matrimonio forzado ha menudo se ha pasado por alto como una forma de esclavitud en los informes de datos", ha dicho David. "Si tienes una situación donde alguien es vendido en matrimonio y está proporcionando trabajo doméstico gratuito y no tiene autonomía sexual, separas la etiqueta de matrimonio de esta situación y a menudo no es más que esclavitud, y necesitamos hacer luz sobre esto para que la gente pueda verlo por lo que es", ha explicado.

ESTIMACIÓN CONSERVADORA

Según el informe, la esclavitud moderna es más frecuente en África, seguida por Asia y el Pacífico, aunque la OIT y la Walk Free Foundation apuntan que estos resultados deberían ser interpretados "con cautela", debido a la falta de datos disponibles en los países árabes y americanos. "Creemos que la estimación global de 40,3 millones es la más fiable hasta la fecha, aunque creemos que es una estimación conservadora ya que hay millones de personas a las que no pudimos llegar en zonas de conflicto o en las rutas de refugiados y lugares donde no podíamos estar seguros de recopilar datos fiables como los países de Golfo, donde el acceso y las barreras del idioma nos impidieron llegar a las comunidades de trabajadores inmigrantes", argumenta De Cock.

Los investigadores han descubierto que más del 70% de los 4,8 millones de víctimas de tráfico sexual estaban en la región de Asia-Pacífico, mientras que los matrimonios forzados prevalecían en los países africanos.

ENTREVISTAS EN 48 PAÍSES

Estas estimaciones globales se han calculado en base a datos recogidos en un período de cinco años, incluyendo entrevistas con más de 71.000 personas en 48 países del mundo. La OIT y la Walk Free Foundation también utilizaron datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias de la ONU.

Las cifras obtenidas desvelan un claro incremento en las estimaciones previas de la OIT, que hablaban de 21 millones de personas bajo trabajos forzados en todo el mundo. Los expertos lo atribuyen a una mejora de las metodologías de investigación y a la inclusión del matrimonio forzado como forma de esclavitud moderna.