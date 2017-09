May aboga por dos años de transición con la UE tras el 'brexit'

Theresa May podría proponer un periodo transitorio de dos años con la Unión Europea tras el ‘brexit’ en el discurso que pronunciará el viernes en Florencia. También se espera que la primera ministra británica haga una oferta económica,"abierta y generosa", según la BBC, a los 27 países miembros. May desvelará los esperados detalles de su propuesta, con los que espera desbloquear las negociaciones de salida del Reino Unido de la UE. Pero nadie debe hacerse ilusiones, sin embargo, sobre un futuro entendimiento cordial en la ruptura. El jefe negociador para de la Unión europea, Michel Barnier, advirtió en Roma de que el divorcio será, "doloroso, difícil y costoso". Barnier subrayó que aún existen "grandes incertidumbres" y pide a los británicos propuestas concretas "desde la próxima semana".

Los miembros del Gobierno de May obtuvieron la mañana del jueves una copia del borrador del discurso, apenas media hora antes de la celebración del consejo de ministros en el que fue debatido. La reunión, que duró dos horas y media y de la que, en contra de lo habitual, no se ofrecieron detalles, pretendía buscar un consenso y ser una muestra de unidad del Gabinete en un momento crucial de las negociaciones y después de una semana turbulenta de divisiones internas.

El ministro de Exteriores, Boris Johnson, lanzó una ofensiva en defensa del ‘brexit’ duro, tratando de marcar el camino a seguir a May en el discurso. Incluso se especuló con la posibilidad de que Johnson dimitiera si la primera ministra optaba por una vía más abierta y suave de ruptura. El conflicto parece haber quedado de momento en suspenso. Tras el consejo de ministros, Johnson abandonó la residencia oficial de Downing Street mano a mano con el titular de Finanzas, Philip Hammond, su oponente y principal defensor de un ‘brexit’ pactado, con un periodo transitorio que evite crisis bruscas en el empleo o pérdidas económicas.

La "factura del divorcio"

En Florencia, May debería precisar por primera vez la cantidad que el Reino Unido pagará por la conocida como "factura del divorcio". May ofrecerá posiblemente garantías de que ningún país de la UE perderá a causa de los cambios en el actuales presupuestos, a causa de la salida del Reino Unido. El periódico 'Financial Times' adelantó la cantidad de 20.000 millones de euros por las obligaciones presupuestarias hasta el 2020. Esa cantidad también comprendería los dos años posteriores de transición tras la salida y es una quinta parte de lo que pedía Bruselas.

De acuerdo con el diario económico, un alto funcionario en las conversaciones del ‘brexit’, Olly Robbins, que tiene línea directa con May, habría informado a Alemania de ese pago. Los portavoces de la primera ministra calificaron la información de "especulación". Los negociadores de la UE exigen cerrar el acuerdo económico y solucionar el problema de la frontera en Irlanda y los derechos de los europeos en el Reino Unido, antes entrar a discutir la futura relación y acuerdos comerciarles tras el ‘brexit’.