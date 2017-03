May: "No tenemos miedo"

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha informado que que el autor del atentado es de nacionalidad británica, conocido por los servicios secretos, y con conexiones con la violencia extrema. En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May ha informado de que el atentado de ayer delante del Parlamento fue un "ataque contra todas las personas libres" y que el Reino Unido "no tiene miedo".

La jefa del Gobiernoha agregado que el atacante, cuya identidad no facilitó, actuó solo y que "no hay razones para pensar" que se hayan planificado más atentados contra la población. Según ha explicado, la identidad del agresor es conocida de la Policía y por de los servicios secretos británicos internos, MI5, pero que el caso de este individuo está relacionado con el pasado.

"Fue una figura aislada. Su caso no forma parte de la actual situación de inteligencia. No había (información) de inteligencia previa a este intento de atentado o de un complot", ha añadido la primera ministra ante la Cámara.

En su comparecencia, May informó de que entre los heridos hay 12 británicos, tres niños franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, dos griegos, un alemán, un polaco, un irlandés, un chino, un italiano y un estadounidense.



La democracia y sus valores



"Nos reunimos aquí en el más antiguo de todos los parlamentos porque sabemos que la democracia y los valores que conlleva siempre van a prevalecer", ha subrayado la 'premier'. "Estos valores, libertad de expresión, libertad, derechos humanos, el imperio de la ley, están encarnados aquí, en este lugar, pero son compartidos por gente libre de todo el mundo", añadió.

Antes, el ministro británico de Defensa, Michael Fallon, dijo que el Gobierno y las fuerzas de seguridad trabajan sobre la base de que el atentado está "ligado al terrorismo islamista".

Londres ha despertado en medio de la conmoción y una calma tensa. En un ambiente lóbrego y entre una gran presencia policial, los diputados han raeanudado la actividad parlamentaria en la Cámara de los Comunes, y lo han hecho guardando un minuto de silencioen memoria de las víctimas.

Las banderas ondean a media asta en la residencia y despacho oficial de la primera ministra, Theresa May, en el número 10 de Downing Street, así como en la sede central de la Policía Metropolitana de Londres.