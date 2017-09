Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en un instituto de EEUU

Estados Unidos ha vivido este miércoles otro tiroteo en uno de sus centros escolares. Esta vez ha ocurrido en el Freeman High School de la localidad de Rockford, en el este del estado de Washington. Según las primeras informaciones policiales hay al menos un muerto confirmado y entre tres y cinco heridos. El presunto autor del tiroteo está detenido.

Tras las primeras noticias del incidente se ha decretado un cierre de seguridad de todas las escuelas en Spokane, el núcleo urbano más importante cerca de Rockford, pero después de una hora se ha levantado esa medida de precaución.

CORRECTION 10:40 - All SPS schools are in full lockdown as a precautionary measure. Click for definition of terms: https://t.co/SgjGt1tPsC

La oficina del sheriff del condado de Spokane ha pedido en las redes sociales que la población evite el área conforme investigan y en Twitter han asegurado que se está revisando la escuela afectada "aula a aula y piso a piso. Entendemos que los padres están extremadamente preocupados", se lee también en el mensaje. "Ofreceremos información tan pronto como sea posible".

#Freeman LE going room 2 room, floor by floor. We understand parents are extremely concerned. We will provide info ASAP, please avoid area.