Una bofetada histórica desde Twitter. Una cuenta de la red ha dejado en evidencia las trágicas consecuencias que, en el pasado, ya tuvo una decisión como la adoptada este viernes por Donald Trump de vetar la entrada al país de los refugiados.

"El día que conmemoramos el Holocausto #nosotrosrecordamos a las víctimas del nazismo que fueron rechazadas en la puerta de América en 1939. #Refugiados bienvenidos", es la leyenda que acompaña la cuenta @Stl_Manifest. El nombre de la cuenta, 'El Manifiesto del Saint Louis', evoca al barco alemán que, en 1939, con 900 judíos a bordo, intentó pedir refugio en EEUU, Canadá y Cuba siendo rechazado por los Gobiernos de esos países. Eso obligó al regreso Europa, donde muchos de aquellos refugiados acabaron muriendo a manos de los nazis.

En los mensajes de la cuenta, creada por dos estadounidenses judíos, las víctimas del San Luis, una a una, dan su nombre y cuenta como fue asesinado a su regreso a Europa:

"Mi nombre es Regina Blumenstein. EEUU me rechazó en la frontera en 1939. Fui asesinada en Auschwitz".

My name is Regina Blumenstein. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/TZXJM2Ar94 — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28 de enero de 2017

My name is Leopold Dingfelder. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/ZL9nkP0V5X — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28 de enero de 2017