Un muerto en un tiroteo en un club nocturno de Cincinnati

Al menos una persona ha muerto y otras 14 han resultado heridas, según las primeras informaciones, después de que un individuo haya abierto fue en un local nocturno en Cincinnati, Ohio. El autor de los disparos ha huido, según la policía.

Las víctimas han sido trasladas al hospital, donde ya se han trasladado las familias. Según la policía, no hay ningún detenido y se está interrogando a los testigos.

