El mundo aplaude el ataque de Trump en Siria

Con las únicas excepciones de Rusia e Irán, los aliados del régimende Bashar al Asad, y los equilibrios de China, el apoyo internacional al ataque aéreo estadounidense en Siria es generalizado. “Los bombardeos muestran la determinación necesaria contra los bárbaros ataques químicos. La Unión Europea trabajará con Estados Unidos para acabar con la brutalidad en Siria”, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en Twitter.

US strikes show needed resolve against barbaric chemical attacks. EU will work with the US to end brutality in Syria.