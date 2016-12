Netanyahu presionó a Rajoy para que España no condenase a Israel en la ONU

El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, telefoneó la semana pasada al presidente español, Mariano Rajoy, para pedirle que España se abstuviera en la votación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que, gracias a la abstención de EEUU, condenó por primera vez los asentamientos judíos en los territorios ocupados palestinos. El voto de España en el Consejo era particularmente relevante porque, hasta el 31 de diciembre, ocupa la presidencia rotatoria del máximo órgano de Gobierno de las Naciones Unidas.

La conversación, según ha desvelado el diario EL PAÍS citando fuentes gubernamentales, fue especialmente tensa en determinados momentos, ya que Rajoy replicó que España no podía cambiar una posición que ha mantenido inalterable en los últimos años y que es coherente con la acordada por la UE y con la legalidad internacional. Rajoy insistió en que la resolución no iba contra nadie y en que la fórmula de los dos estados era la mejor para el proceso de paz y para Israel. Un argumento que no dejó de irritar a Netanyahu, según las mismas fuentes.

El mandatario israelí pretendía también que España presionase a su vez a Nueva Zelanda y Senegal, dos de los patrocinadores de la resolución, para que la retirasen. Fueron, en definitiva, sus últimos intentos en una intensa campaña de presiones diplomáticas desplegada para evitar que la ONU tildara de ilegales los asentamientos judíos en territorio palestino. Inicialmente consiguió frenar la resolución al conseguir que Egipto la retirara tras una llamada de Donald Trump, el presidente electo de EEUU, al general Abdelfatah Al Sisi, pero el testigo lo recogieron Nueva Zelanda, Senegal, Malasia y Venezuela, que la presentaron ante el Consejo de Seguridad y este finalmente la aprobó el 23 de diciembre por 14 votos y una abstención.

REPRESALIAS ISRAELÍS



Netanyahu reaccionó a este revés diplomático con una cadena de represalias, entre ellas la suspensión de la cooperación con Senegal y Angola y la convocatoria en el Ministerio israelí de Exteriores a los embajadores de los países que, como España, votaron a favor de la resolución 2334, a quienes Israel presentó sus protestas de manera enérgica.

Tel-Aviv no solo protestó, sino que cumplió con sus amenazas de represalias diplomáticas. En el caso español, suspendió el intercambio de delegaciones entre ambos países. “No habrá delegaciones israelís que viajen a España ni delegaciones de España que vengan a Israel, al menos por el momento”, señaló el portavoz de Exteriores Emanuel Nachshon, aunque luego, más mesurado, añadió: “Es una limitación temporal que no tendrá incidencia en las relaciones bilaterales con España, que son muy buenas”.