Una noticia falsa lleva a un ministro de Pakistán a amenazar con un ataque nuclear a Israel

Una cita falsa de un ministro israelí de Defensa que ya no lo es y que amenazaba con "destruir" Pakistán por una razón inverosímil acabó generando una amenaza nuclear contra Israel por parte del ministro paquistaní de Defensa, Jawaja M. Asif, informó en su edición digital el diario 'Haaretz'.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

El malentendido se originó en una "información" difundida por el sitioAWD News, que en un artículo hace unos días citaba al "ministro israelí de Defensa" Moshé Yaalón diciendo que Israel destruiría Pakistán si este país enviaba tropas terrestres a la guerra contra el Estado Islámico en Siria.

Asif respondió el viernes a la supuesta amenaza israelí con un tuit propio en el que recuperaba la cita del "ministro" y agregaba que"Israel olvida que Pakistán es también un estado nuclear".

Tras conocer el malentendido, el Ministerio israelí de Defensa salió al paso de las informaciones aclarando que la cita de Yaalón es "enteramente falsa". "La información a la que el ministro de Defensa paquistaní respondía es completamente falsa", comunicó el Ministerio, que recordó que Yaalón sería en todo caso "exministro".

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false