Obama asegura que él habría ganado las elecciones y Trump replica "¡de ninguna manera!"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado, en una entrevista de despedida en la cadena CNN, que él habría ganado las elecciones presidenciales a Donald Trump si se hubiera podido presentar. Trump se ha apresurado a contestarle a través de su cuenta de Twitter: "Es lo que debe decir, pero yo digo ¡DE NINGUNA MANERA!", y ha aludido a la pérdida de empleos, al Estado Islámico y al plan sanitario Obamacare.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de diciembre de 2016

En la entrevista, Obama, que el 20 de enero entregará la presidencia a Trump, asegura que su visión de esperanza y cambio, que articuló por primera vez en la Convención Nacional Demócrata en el 2004 con el famoso lema 'Yes, we can', aún tiene respaldo y hubiera logrado de nuevo el apoyo de la mayoría. En la entrevista, realizada por David Axelrod, quien fue su asesor y estratega de sus dos campañas presidenciales, el presidente señala que mucha gente en todo el país, incluidos oponentes, le siguen diciendo que esa visión y la dirección de su mensaje es la correcta.

Exclusive: President Obama says he could have succeeded in this year¹s election if he had been able to run again https://t.co/LMh7h58pdv pic.twitter.com/92llRqpXhW — CNN (@CNN) 26 de diciembre de 2016

"Tengo confianza en esta visión porque estoy seguro de que si hubiera vuelto a presentarme (a las elecciones) y la hubiera articulado, creo que podría haber movilizado a una mayoría del pueblo estadounidense para que la respaldase", afirma Obama. "La cultura realmente cambió y la mayoría comulga con la noción de un Estados Unidos unido, tolerante y diverso, abierto y lleno de energía y dinamismo", añade el presidente, que ha lamentado que los republicanos combatiesen esa visión de unidad ante el bien común. A juicio del dirigente demócrata, con esa actitud de "echar arena en el engranaje", los republicanos solo han hecho un ejercicio de desunión. Para Obama, la victoria de Trump no demuestra que esos sueños y esa visión hayan fracasado.

Tras emitirse la entrevista, Trump replicó al presidente a través de su hiperactiva cuenta de Twitter, su red social favorita para divulgar mensajes. "El presidente Obama dijo que él cree que me habría ganado. Es lo que debe decir, pero yo digo ¡DE NINGUNA MANERA!", ha tuiteado el multimillonario neoyorquino.

En las elecciones del 8 de noviembre pasado, Trump se impuso a su rival demócrata, Hillary Clinton, gracias al sistema de voto electoral que define la elección del presiente de EEUU, pero la exprimera dama batió al magnate en voto popular por una diferencia de unos tres millones de votos. Trump ganó las elecciones con un mensaje nacionalista y proteccionista, y contrario a la inmigración, las regulaciones gubernamentales y el libre comercio.



LA CAMPAÑA DE HILLARY



En la entrevista, Obama ha insinuado igualmente que Hillary Clinton no se dirigió lo necesario al sector del electorado que no ha visto suficientes frutos de la recuperación económica después de haber padecido la peor recesión sufrida por el país en más de 70 años. "No estuvimos sobre el terreno transmitiendo, además de los aspectos de la política pura y dura, que nos preocupamos por estas comunidades, que estamos sangrando para estas comunidades", ha afirmado.

"Si crees que vas ganando, tienes la tendencia a jugar conservador, igual que en los deportes", apunta el presidente, que no obstante ha alabado la labor de Clinton en la campaña pese a las "difíciles circunstancias" a las que se enfrentó.

Obama, que ha anunciado que mantendrá su residencia en Washington hasta que su hija pequeña concluya sus estudios, ha explicado que una vez deje la Casa Blanca mantendrá un papel de bajo perfil, pero que cuando se trate de un asunto importante y fundamental alzará su voz, porque aún es "un ciudadano que tiene sus deberes y obligaciones". "Tengo que estar callado un tiempo, y no me refiero a lo político, sino internamente (...) Tienes que recuperar la sintonía con tu centro y procesar lo que ha sucedido antes de tomar un montón de buenas decisiones", ha concluido.