Obama reaparece entre ovaciones en Manhattan

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama sorprendió el viernes a los neoyorquinos, que le vieron pasear por la gran manzana y asistir por la noche en Broadway junto a su hija mayor Malia a la representación de la obra "The Price", han informado medios locales. Tanto en un acto como en otro fueron saludados con aplausos y vítores de las personas que le reconocieron.

Obama y su hija asistieron a la función, una nueva versión de la obra de Arthur Miller, y posteriormente visitaron a los actores, entre ellos, Mark Ruffalo y Danny DeVito. La compañía teatral publicó una fotografía de la visita en la red social Twitter con el mensaje "estamos muy honrados de haber contado con el presidente Barack Obama en nuestro teatro".

El expresidente estadounidense y su hija abandonaron el "American Airlines Theater" por una de las puertas traseras del escenario, aunque fueron reconocidos por algunos de los espectadores y transeúntes que les aplaudieron. Según medios locales, la familia Obama suele acudir regularmente a presenciar espectáculos teatrales y musicales en Nueva York.

Previamente el expresidente Obama fue saludado también con gritos de "Obama, Obama" y "Te quiero" por un grupo de transeúntes que lo reconoció en las calles de Mahanhattan, en Manhattan, rodeado de varios agentes de seguridad, según imágenes difundidas en redes sociales.

Los medios locales indican que Barack Obama se reunió en un edificio de la Quinta Avenida con los filántropos James Simmons y su esposa Marylin, quienes donaron 700.000 dólares a la Biblioteca presidencial que tiene previsto establecer en Chicago.

Here's my full Snapchat story on Obama in NYC just now. Around 200 people were waiting for him outside. Lots of cheering. pic.twitter.com/QeyQH0m3Bd