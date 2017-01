La ONU advierte que Europa carece de plan por si se produce una nueva oleada de refugiados

“Se que no es muy popular pero hago un llamamiento a Europa a prepararse ante nuevos posibles flujos. Puede que no ocurra, esperamos que no, pero necesitamos estar preparados. Estamos muy preocupados porque en una serie de situaciones Europa parece no tener ni plan A ni plan B”. El director para Europa de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), Vincent Cochetel, ha alertado este jueves de la situación que siguen viviendo los refugiados que llegan al viejo continente y ha urgido a adoptar medidas para responder a la necesidades de los menores no acompañados y acelerar algunas solicitudes de asilo en las fronteras.



Aunque el año pasado fue “excepcional”, con la llegada de más de un millón de refugiados e inmigrantes, Cochetel insiste en que Europa debe comprometerse y prepararse para ofrecer una estrategia global que ofrezca a esas personas que huyen de guerras y pobreza vías legales de entrada, por medio de programas de trabajo y becas, pero sobre todo priorizando la reunificación familiar.

Durante una intervención ante la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo, Cochetel ha urgido a crear un sistema común de registro de inmigrantes, a acelerar el procedimiento de las solicitudes de asilo en las fronteras para lidiar con los crecientes flujos mixtos y ha alertado de que los números de reubicación de refugiados siguen siendo “inaceptablemente bajos”.

Pero si hay un elemento que preocupa a esta agencia de Naciones Unidas es el de los menores no acompañados. “Hacemos un llamamiento urgente para que se adopten medidas para los menores no acompañados. Hemos visto que este fenómeno está creciendo en muchos países en los últimos tres años” y “creemos que los niños deberían ser tratados como niños”, ha reivindicado.

Según las cifras de Europol, el año pasado desaparecieron en Europa 10.000 menores no acompañados. Un problema evocado por Cochetel que ha urgido a aplicar el mejor interés del año. “No deberíamos asumir que un niño necesita asilo. Necesita protección y la protección de un niño normalmente es su familia, dónde y cuándo sea posible”, ha recordado.

DRAMA EN LOS BALCANES Y EL EGEO



Según las últimas cifras que maneja ACNUR, el número de llegadas en lo que llevamos de año se ha reducido drásticamente respecto a 2016. En estos primeros días de 2017 han llegado a la UE 1.121 personas, de ellas 728 lo han hecho a Italia y 393 a Grecia. El drama, sin embargo, sigue siendo muy evidente. En las islas griegas del Egeo, pero también en la ruta de los Balcanes que oficialmente se dio por cerrada el año pasado pero por la que siguen transitando miles de refugiados en busca de asilo.

En Serbia deambulan 7.000 personas, un millar de ellas en Belgrado. Esencialmente menores afganos que no quieren ir a centros y que están a la espera de remesas o de negociar con traficantes para seguir su camino. Los norteafricanos optan por seguir el camino hacia el centro de Europa a través de la frontera con Hungría donde se agolpan a la espera de conseguir alguna de las veinte plazas que ofrece el Gobierno húngaro cada día. Más de 60.000 siguen estancados en Grecia.