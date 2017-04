Un radical negro mata a tres personas blancas en EEUU

Un hombre negro conocido por su militancia en defensa del separatismo negro ha matado a tiros este martes a tres personas en el centro de Fresno, en California, y luego se ha entregado a las autoridades. El hombre, Kori Ali Muhammad, tiene 39 años y estaba ya vinculado al asesinato el jueves pasado de un guardia de seguridad en un motel de la ciudad. Las tres víctimas de este martes eran blancas.

Aunque al entregarse Muhammad ha gritado la frase “Alá es grande” la policía ha asegurado que “es demasiado pronto para decir si esto está relacionado o no con el terrorismo”. Las autoridades han dicho que no hizo ninguna declaración similar en el asesinato que se le atribuye del jueves. Muhammad es musulmán, pero no hay ninguna indicación de que esté vinculado con el yihadismo.

Una página en Facebook con su nombre tiene homenajes al nacionalismo negro, con imágenes de la bandera panafricana roja, verde y negra y un puño alzado. En un perfil descrito como “frenético” por el diario Los Angeles Times, hay también lenguaje “militante y apocalíptico” y demandas repetidas de que se “deje a los negros en paz”, así como referencias a “diablos blancos” y alabanzas al cáncer de piel. Y el lunes escribió en mayúsculas un mensaje en el que hablaba de un “aumento tremendo” de su “tasa de asesinatos”, una frase que cerraba con “Alá es grande”.

Vincent Taylor, el padre de Muhammad, le ha declarado al diario angelino que no está sorprendido por la matanza, explicando que su hijo cree que hay una guerra abierta entre blancos y negros y que “estaba a punto de comenzar una batalla”.