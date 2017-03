Soldados iraquís decubren tesoros asirios en una red de túneles del Estado Islámico

Un grupo de soldados iraquís ha descubierto unas inscripciones de ceremonias religiosas del siglo VI antes de Cristo en una red de túneles excavados por los terroristas del Estado Islámico bajo un monumento destruido en el 2014 cuando volaron una mezquita del siglo XII que supuestamente albergaba la tumba del profeta Jonah.

El descubrimiento de un templo desconocido y la posible entrada a un palacio datado de la época asiria y probablemente realizado entre el siglo V y VI antes de Cristo es una magnífica noticia en un contexto de constante destrucción de monumentos y memoria histórica preislámica de la humanidad como la que está llevando a cabo el EI.

UN TEMPLO ASIRIO

Algunos expertos del British Museum se han puesto en contacto con sus colegas iraquís liderados por Saleh Noman, uno de los primeros arqueólogos iraquíes formados en Londres para recuperar y conservar las pocas piezas que quedan en Irak. Noman ha explicado que seguramente, debido a la profundidad de las excavaciones del grupo terrorista, parte de las piezas descubiertas podrían llevar a la entrada de un antiguo templo construido en la propia roca sobre la que se edificaron otras construcciones siglos después.

"Hasta ahora solo hemos visto fotografías de mala calidad, pero son realmente emocionantes", ha asegurado Sebastien Rey, líder del Programa de Gestión de las Emergencias de Patrimonio en Irak del British Museum, al diario 'The Guardian'. "No hay duda de que han encontrado algo muy significante", ha explicado.

RELIEVES ÚNICOS

"Los relieves son únicos, tienen características que no habíamos visto hasta ahora. No se parecen a los conocidos hasta ahora que representaban escenas de caza y banquetes en el imperio Asirio como los que tenemos en el museo", ha añadido el arqueólogo. "Nos han dicho, aunque aun no hay imágenes, que han encontrado dos 'lamassu', las famosas figuras de toros alados que acostumbran a guardar las entradas a los templos", ha explicado emocionado.

Rey ha asegurado que sus colegas iraquíes están siendo muy valientes al trabajar sin casi medidas de seguridad y en un constante peligro de derrumbamiento, y ha asegurado que más adelante será necesario apoyo internacional para poder llevar a cabo la excavación completa.