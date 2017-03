"Son 30.000 los desaparecidos", clama una multitud en Argentina

Hasta entrada la noche del viernes no cesaron los cantos y gritos. Aludían a las heridas de la última dictadura militar que se proyectan sobre el presente argentino y no solo para discutir el pasado trágico. A 41 años del último golpe de Estado, una multitud volvió a rodear la Plaza de Mayo, frente a la sede presidencial bajo la consigna "Son 30.000 (los desaparecidos)”.

El acto tuvo un previsible tono antigubernamental. El número de desaparecidos es objeto de una fuerte controversia. Según cifras oficiales, reunidas durante la transición democrática, las víctimas no llegan a los 9.000. Los organismos defensores de derechos humanos están muy irritados con el presidente Mauricio Macri, quien quiso convertir el 24 de marzo, Día de la Memoria, en un festivo puente y tuvo que volver sobre sus pasos ante la reacción adversa.

Meses atrás, el propio Macri dijo "no tener idea" de cuántos opositores fueron asesinados clandestinamente. Habló además de “guerra sucia” durante los 70 y no de terrorismo estatal, como enfatizan las centenas de sentencias de la justicia contra oficiales y suboficiales involucrados en delitos de lesa humanidad. Esa, ha insistido Macri “es una discusión que no tiene sentido”.

Las Madres y Abuelas que todavía no saben qué ha pasado con sus hijos y nietos, dónde los mataron y enterraron, no han podido digerir esas opiniones. Por otra parte, desde que se inició el Gobierno de centroderecha han sido beneficiados con prisión domiciliaria 50 represores que purgaban sus penas en cárceles comunes. Durante la jornada del viernes, los oradores de las tres marchas realizadas, repudiaron los “discursos negacionistas” de distintos dirigentes cuando se refieren a lo ocurrido hace cuatro décadas.

CONTRA EL PROGRAMA ECONÓMICO

Pero las más de 200.000 personas que salieron a las calles en la ciudad de Buenos Aires, precedidas en 48 horas por una manifestación similar en defensa de la educación pública, se oponen de manera taxativa al programa económico del presidente. Los organismos de Derechos Humanos denunciaron que el macrismo planea una “miseria planificada” y que su plan económico de corte neoliberal es “el mismo” de la última dictadura. “Los trabajadores vuelven a ser los perjudicados. Los despedidos se cuentan de a miles, mientras intentan que regresemos a tiempos de flexibilización laboral”, se señaló.

LA POSICIÓN OFICIAL

El actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, defendió la política oficial y consideró que los argentinos no han procesado lo que pasó en esos años “porque la política metió mucho la cola”. Como prueba de su voluntad de encontrar soluciones a problemas heredados de los años de horror, el Gobierno anunció digitalizará más de dos millones de partidas de nacimiento confeccionadas entre 1975 y 1981 para “agilizar la búsqueda de hijos de desaparecidos” y colaborar con la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.