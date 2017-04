La sonrisa de desafio y desdén de Saffiyah al líder de la extrema derecha británica

Una nueva fotografía para la historia. La protagonista es la joven activista Saffiyah Khan, una británica de origen paquistaní y bosnio, que se encara, con una sonrisa mezcla desdén y desafío, a un grupo de radicales de extrema derecha británicos en la ciudad de Birmingham. La imagen, captada por el fotógrafo de AP Joe Giddens el pasado 6 de abril, se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales.

Según ha explicado la misma Khan, se vio obligada intervenir cuando vio que una chica con velo islámico había sido rodeada y estaba siendo acosada por una veintena de ultras, mientras la policía que estaba ahí no hacía nada. "Estaba allí con algunos amigos para vigilar porque los musulmanes y la gente de color son agredido con frecuencia", ha dicho.

El hombre con el que Khan se encara es Ian Crossland, líder del grupo de extrema derecha Liga de Defensa Inglesa (EDL, en sus siglas en inglés). Después de que la foto se hiciera viral, Crossland escribió en facebook: "Tiene suerte de que todavía le queden los dientes".

#EDL's 'leader' Ian Crossland Facebook comment on the smiling Saffiyah Khan ...



"She's lucky she's got any teeth left" pic.twitter.com/OPzdNxeVHO