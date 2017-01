Las temperaturas bajo cero ponen al límite a los inmigrantes en Grecia y los Balcanes

Cuando parece que las cosas no pueden ir a peor para los refugiados que intentan alcanzar Europa por mar o están a la espera en campos, los termómetros se derrumban a temperaturas bajo cero. Su periplo, ya de por sí largo y penoso, alcanza entonces cotas de dureza difíciles de superar. Lo constatan todas las oenegés que trabajan sobre el terreno; desde Proactiva Open Arms, pasando por Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam Internacional y SOS Mediterranée, entre otras. Y, una vez más, mientras los cooperantes encienden todas sus alarmas, la ineficacia institucional vuelve a quedar en evidencia en toda su amplitud.



En medio de una Europa congelada, tanto Grecia como losBalcanes, principales focos receptores de refugiados, ven cómo las condiciones del colectivo rozan lo insoportable. Tres inmigrantes han muerto hasta el momento de frío en la frontera de Turquía conBulgaria. Dos eran de nacionalidad iraquí y somalí, el tercero.

Los miembros del equipo de la oenegé Proactiva Open Arms, desplazados en el Mediterráneo Central y en la isla griega de Lesbos para continuar las labores de salvamento, han constatado este endurecimiento de las condiciones por las bajas temperaturas en el mar donde, sin ir más lejos, el pasado día 2 de enero, sacaron, a cinco grados negativos, a decenas de personas del agua frente a la costa griega.

Para aquellos que han logrado alcanzar tierra y empiezan otra etapa de espera en los campamentos de refugiados, las condiciones de vida están resultando extremadamente difíciles. El campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, donde la fuerte nevada hace casi impracticable la vida cotidiana, ilustra a la perfección la extrema dureza de las condiciones de vida.

