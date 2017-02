El terrorista de Estambul: "Mi intención era matar cristianos"

El terrorista que se ha confesado autor del asesinato de 39 personas en una discoteca de Estambul en Nochevieja ha declarado ante un tribunal que su intención era "matar cristianos", según informa el periódico turco 'Hurriyet' este lunes, citando el testimonio dado este fin de semana por el yihadista.

Abdulgadir Masharipov ha explicado que inicialmente había planeado atentar en el área cercana a la plaza Taksim, pero que terminó atacando el club Reina debido a las fuertes medidas de seguridad que había en las inmediaciones de la plaza. "Nunca había tomado parte en un atentado. Decidí actuar contra los cristianos en sus vacaciones para vengarme de sus asesinatos por todo el mundo. Mi intención era matar cristianos", recoge el diario turco como declaraciones del terrorista.

VENGANZA

El Estado Islámico (EI) reclamó la autoría del ataque al día siguiente asegurando que era un acto de venganza por la intromisión de las fuerzas armadas turcas en la guerra de Siria. "No entiendo por qué dicen que he actuado en contra de Turquía o que estoy en contra de este país. No creo que hiciera nada en contra de la República turca, tan solo me vengué", ha declarado el terrorista según 'Hurriyet'.

La policía capturó a Masharipov, de nacionalidad uzbeca, en una casa del distrito estambulita de Esenyurt, en el extrarradio del lado europeo, el pasado 16 de enero.