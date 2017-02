Trump acusa a la justicia de estar politizada

El presidente de EEUU, Donald Trump, insinuó este miércoles que la justicia del país está politizada por poner en duda lalegalidad de su veto migratorio contra todos los refugiados y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, suspendido temporalmente a la espera del fallo de una corte de apelaciones.

"No quiero llamar a una corte sesgada, así que no la llamaré sesgada (...) Pero los tribunales parecen ser muy políticos", dijo Trump durante un discurso ante una conferencia de jefes de Policía y oficiales de las fuerzas del orden.

If the U.S. does not win this case as it so obviously should, we can never have the security and safety to which we are entitled. Politics!