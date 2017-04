Trump advierte de la posibilidad de un "grave conflicto" con Corea del Norte

Con motivo de sus primeros 100 días en la Casa Blanca, Donald Trump ha concedido una entrevista a la agencia Reuters en la que ha advertido de la posibilidad de un "grave, grave conflicto" con Corea del Norte por los programas nucleares que tiene entre manos el régimen de Kim Jong-un. El presidente de EEUU ha abordado una amplia variedad de cuestiones políticas y personales y ha admitido que no se esperaba que la presidencia del país iba a ser tan complicada.

"Existe la posibilidad de que acabemos teniendo un grave, grave conflicto con Corea del Norte", ha subrayado Trump. El dirigente ha afirmado que aunque le gustaría solucionar la tensión con el régimen de Pionyang de forma pacífica y mediante la diplomacia, esa opción es "muy difícil".

Trump ha calificado a Corea del Norte de su mayor desafío global. Washington ha pedido a China que medie con el régimen de Kim Jong-un. En este sentido, Trump ha reclamado a su homólogo chino,Xi Jingping, al que ha calificado de "buen hombre", que haga todos los esfuerzos posibles en ese sentido. "Creo que lo está intentando intensamente. Sé que le gustaría poder hacer algo al respecto. Es posible que no pueda", ha reflexionado el magnate.

Sobre el cambio climático, fenómeno que Trump ha negado, se ha lamentado por el mal trato que considera EEUU recibió en la cumbre del clima de París y ha avanzado que dentro de dos semanas hará pública su decisión sobre si EEUU permanece en el acuerdo o no. El presidente dice estar dispuesto a mantener al país en el pacto siempre que Washington logre mejores condiciones. Trump considera que China, India o Rusia no pagan lo suficiente para ayudar a los países menos desarrollados a combatir el cambio climático. "No es justo porque estos países casi no pagan nada y nosotros (EEUU) estamos pagando ingentes cantidades de dinero", ha dicho. "Queremos un trato justo", ha remachado.

Trump se ha mostrado tranquilo sobre la posibilidad de un cierre de la Administración por problemas presupuestarios. "Veremos qué pasa. Si hay un cierre, hay un cierre", ha dicho en vísperas de que se cumpla el plazo para que el Congreso llegue a un acuerdo sobre el gasto público que evite el mencionado cierre.

Exclusive: 'If there's a shutdown, there's a shutdown,' Trump says https://t.co/CY1iBJ3Ljp — Reuters Top News (@Reuters) 28 de abril de 2017

"PENSABA QUE IBA A SER MÁS FÁCIL"

En una reflexión más personal, Trump ha admitido que pensaba quepresidir Estados Unidos iba a ser "más fácil" y que le ha sorprendido lo complicado que es presidir el país. "Me encantaba mi vida anterior. Tenía tantas cosas en marcha. Esto supone más trabajo del que tenía en mi vida anterior. Pensaba que iba a ser más fácil", ha afirmado tras revelar que echa de menos cosas como conducir y que se siente como en una burbuja.