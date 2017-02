Trump cierra su primer mes con más ruido que logros políticos

Parece que haya pasado un siglo desde que Donald Trump llegó al poder. En poco más de cuatro semanas de presidencia, el neoyorkino ha batallado con los tribunales a costa de su veto inmigratorio, ha descrito a la prensa como “el enemigo del pueblo”, ha descabezado a su asesor de seguridad nacional por sus polémicos contactos con Rusia y se ha enzarzado en interminables discusiones estériles sobre la cifra de asistencia a su investidura o sobre un fraude electoral que nunca existió. Las viejas formas de hacer política en Washington han pasado a mejor vida. Y las filias y fobias del presidente se airean ahora en 140 caracteres. Todo parece moverse tan rápido que es difícil separar la paja del trigo.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!