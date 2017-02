Trump se compromete con Xi Jinping a mantener la política de "una sola China"

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha comprometido con su homólogo chino, Xi Jinping, a mantener la política de "una sola China" que adoptó el exmandatario Jimmy Carter en 1979 tras romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán, ha informado esta madrugada la Casa Blanca. Trump y Xi mantuvieron una conversación telefónica, "larga" y "extremadamente cordial", en la que abordaron "numerosos temas", entre ellos los comentarios que el presidente estadounidense hizo sobre la política de "una sola China" y sus amenazas de reconocer a Taipei tras ganar los comicios de noviembre.

President @realDonaldTrump and President Xi Jinping of China had a lengthy telephone conversation tonight. The two leaders discussed... pic.twitter.com/5QvtKAjflU — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 10 de febrero de 2017

"El presidente Trump se comprometió, a petición del presidente Xi, a respetar nuestra política de 'una sola China'", apunta un comunicado de la Casa Blanca. "Representantes de Estados Unidos y China entablarán conversaciones y negociaciones sobre diversas cuestiones de interés mutuo", añade el comunicado sin aportar más detalles.

En la conversación telefónica, ambos líderes "también extendieron invitaciones para visitar sus respectivos países" y mostraron interés por "próximas conversaciones con resultados muy exitosos".

POLÉMICA LLAMADA A TAIWÁN

La controversia acerca de la política de "una sola China" empezó cuando Trump habló con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen,tras ganar las elecciones en el contacto de más alto nivel entre Taipei y Washington en casi 40 años. Más tarde aseguró que no permitiría que China le "dicte" lo que debe hacer: "No sé por qué tenemos que estar ligados por una política de 'una sola China' a no ser que lleguemos a un acuerdo con China que tenga que ver con otras cosas, incluido el comercio", afirmó.

Durante su campaña y también como presidente, Trump ha culpado a China (además de México) del déficit comercial de Estados Unidos y de la pérdida de puestos de trabajo debido a las deslocalizaciones, una tendencia que ha prometido invertir con mano dura frente a Pekín.

Pekín advirtió entonces de que sin el principio de "una sola China" se acabaría la estabilidad en las relaciones bilaterales y según medios estadounidenses Xi se había negado a conversar con Trump hasta que este adoptase el compromiso que finalmente ha tomado, aunque sí se habían enviado dos cartas.

