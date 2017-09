Trump expande su veto migratorio

La tercera versión del veto migratorio de Donald Trump se ha presentado este domingo y es la más dura hasta el momento. Con carácter indefinido, Estados Unidos impone restricciones a la entrada de ciudadanos de ocho países. A cinco de los seis de mayoría musulmana que estaban en su segundo veto (Irán, Siria, Libia, Yemen, Somalia) se han añadido Corea del Norte y Chad. Y en la lista, de la que sale Sudán, entra Venezuela, aunque en el caso del país latinoamericano el veto afecta solo a “ciertos” funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y sus familiares inmediatos.

La Casa Blanca comunicó el dictado de la nueva orden horas antes de que expirara a medianoche la parte clave del veto anterior, que suspendió 90 días la entrada de inmigrantes, ha sido retado en los tribunales y sobre el que se espera un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y el anuncio llegó acompañado de una declaración de Trump, que aseguró que debe “actuar para proteger la seguridad y los intereses de EEUU y de sus ciudadanos”. “Hacer América segura es mi prioridad número uno”, recalcó después en Twitter. “No admitiremos en nuestro país a aquellos que no podamos aprobar con seguridad”.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC