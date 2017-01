Trump expulsa a un periodista de su club de golf

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha aprovechado su descanso de fin de año para practicar el golf en uno de sus clubs, el Trump International Golf Club de la localidad de Palm Beach, al norte de Miami. Como casi siempre, la polémica no ha faltado. El periodista Harry Hurt III ha contado en su cuenta de Facebook que Trump le ha expulsado del club de manera poco amistosa.

“En el club de golf me acerqué a él, le estreché la mano y le felicité por la victoria", ha dicho el periodista, autor en su día de una controvertida biografía de Trump, en la red social. Pero, según el relato de Hurt III, el presidente electo le miró y le dijo: “Has sido muy duro conmigo, Harry. Pero muy duro, con aquellas mierdas que has escrito”.

A la CNN, Hurt III le ha dicho que nada más acabar la frase, Trump llamó al personal de seguridad y ordenó que condujeran al periodista a la salida del club.

EL DIVORCIO DEL SIGLO

El periodista publicó en 1993 una controvertida biografía sobre Trump, titulada ‘Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump’ (El magnate perdido: Las muchas vidas de Donald J. Trump).

En el libro Hurt III cuenta cómo la exmujer del magnate, Ivana Trump, reveló haber sufrido una violación por parte de su entonces marido, en medio de un altercado. El relato fue extraído por Hurt III del proceso de divorcio del matrimonio, conocido entonces como el ‘divorcio del siglo’.

Pasados más de 23 años, parece ser que Trump aún no lo ha olvidado del todo.

El periodista ha dicho que solo quería demostrar respeto al presidente electo de EEUU y que en ocasiones anteriores, en el mismo club (del que Hurt III es socio), Trump había sido bastante cordial.

TIGER WOODS

Entre los invitados de Trump para jugar al golf ha estado Tiger Woods, el exjugador que fuera número uno del mundo y uno de los deportistas mejor pagados. Una excepción en el vacío que de momento parece hacer al presidente electo el 'star system' estadounidense.