Trump felicita a Putin en Twitter por su "magnífico movimiento" frente a Obama

Donald Trump ha sorprendido una vez más este viernes al felicitar en Twitter al presidente ruso, Vladimir Putin, por su decisión de no responder a las sanciones impuestas por EEUU a Rusia por su presunta ciberinjerencia en las elecciones presidenciales y posponer toda medida al respecto hasta que el presidente electo estadounidense haya tomado posesión. "Magnífico movimiento de demora (por V. Putin) - ¡Yo siempre he sabido que era muy inteligente!", afirma Trump en su insólito tuit.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!