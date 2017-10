Trump felicita a Xi Jinping por su "elevación"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha felicitado a su homólogo chino, Xi Jinping, por su reelección como secretario general del Partido Comunista chino, y ambos conversaron sobre las tensiones con Corea del Norte y la relación comercial bilateral.

"He hablado con el presidente Xi de China para felicitarle por su extraordinaria elevación. También hemos hablado de Corea del Norte y comercio, ¡dos asuntos muy importantes!", escribió Trump en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Spoke to President Xi of China to congratulate him on his extraordinary elevation. Also discussed NoKo & trade, two very important subjects!

"¡Melania y yo estamos deseando estar con el presidente Xi y la señora Peng Liyuan en China dentro de dos semanas, en una visita que esperamos que sea histórica!", añadió. Trump tiene previsto visitar China dentro de una gira por Asia que tendrá lugar entre el 3 y el 14 de noviembre, y en la que también visitará Japón, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas.

Melania and I look forward to being with President Xi & Madame Peng Liyuan in China in two weeks for what will hopefully be a historic trip! pic.twitter.com/uFMonzza7N