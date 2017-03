Trump impulsará un nuevo plan de salud cuando "explote" el 'Obamacare'

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha abogado este sábado por impulsar un nuevo plan de salud una vez "explote" la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, un día después de que el proyecto de ley republicano tuviese que ser retirado por falta de apoyo.

"ObamaCare explotará y todos nos uniremos y montaremos un gran plan de salud para LA GENTE. ¡No se preocupen!", ha afirmado Trump en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, en alusión al nombre popular de la ley que Obama promulgó en el 2010.

ObamaCare will explode and we will all get together and piece together a great healthcare plan for THE PEOPLE. Do not worry!