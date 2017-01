Trump prepara ya su investidura sin famosos

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, regresa este domingo a Nueva York tras haber pasado las fiestas navideñas en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), donde recibió el Año Nuevo en compañía de su familia.Trump y su tercera esposa, Melania,recibieron el 2017 en una lujosa fiesta acompañados por 800 personas. A partir de ahora, el dirigente dedicará sus días a preparar la invesidura, el próximo 20 de enero.

Dos de los hijos del magnate, Eric y Donald Trump Jr,. colgaron fotos de la fiesta, a la cada invitado pagó más de 500 dólares por el cóctel, la cena y el cotillón con baile. En una de las fotos, Eric Trump aparece junto al actor Sylvester Stallone, uno de los invitados a la velada. El futuro presidente vestía un esmoquin y su esposa un vestido negro sin mangas y lazos en los hombros.

New Year's wouldn't be New Year's without @TheSlyStallone 💪🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #GreatAmerican pic.twitter.com/qgjxHLj5nw