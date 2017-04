Trump ve "ridículo" el bloqueo de un juez a su orden contra las "ciudades santuario"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este miércoles de "ridículo" el bloqueo de un juez a su orden ejecutiva de negar fondos a las ciudades que rechacen colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes, es decir, las conocidas como 'ciudades santuario'.

El juez que bloqueó la iniciativa, William Orrick, ha conseguido frenar la medida tan sólo de forma temporal, puesto que el Gobierno estadounidense está dispuesto a llevar el recurso frente al Tribunal de Apelaciones del Distrito Noveno, la institución jurídica inmediatamente anterior al Tribunal Supremo. El mismo Tribunal fue el encargado, tiempo atrás, de paralizar otra de las iniciativas antiinmigración de Trump, concretamente la que prohibía a los pasajeros de una serie de países musulmanes entrar en los Estados Unidos.

TRUMP SACA PECHO EN TWITTER

"¡Nos vemos en la Corte Suprema!", avanzó el presidente en su cuenta personal de Twitter tras calificar de "ridículos" los dos bloqueos del juez a dos de sus órdenes ejecutivas. En su serie de tuits, Trump aseguró que el tribunal de apelaciones del distrito noveno tiene "un récord terrible" en cuanto a decisiones tomadas y posteriormente anuladas, "de cerca del 80 %".

First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court!