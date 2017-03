La UE asume las tesis de España sobre Gibraltar en la negociación del 'brexit'

Gibraltar saldrá de la Unión Europea al mismo tiempo que el resto de Reino Unido, el 29 de marzo de 2019, y no se le aplicará ningún trato especial como sí ocurrirá con Irlanda del Norte, a menos que Madrid y Londres se pongan previamente de acuerdo. El borrador de directrices de negociación elaborado por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y distribuido este viernes entre las 27 capitales europeas, asume las tesis del Gobierno de Mariano Rajoy e incluso va más lejos.

“Una vez que Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo se podrá aplicar al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido”, subraya el documento, al que ha tenido el acceso EL PERIÓDICO, en su punto 22. Dicho de otra forma, la UE no abordará en sus negociaciones la situación de la colonia británica. Ello significa que Madrid podrá vetar y dejar fuera del acuerdo sobre el 'brexit' al Peñón si el Gobierno de Theresa May y el de Rajoy no se ponen de acuerdo previamente en torno a un posible estatus especial, tal y como pretende el ministro principal de la colonia, Fabian Picardo, para mantener abierta la frontera con España.

El documento, la estrategia política que guiará la negociación durante los dos próximos años y que servirá de base para el mandato del negociador europeo Michel Barnier, sí recoge en cambio la necesidad de llegar a “una solución flexible e imaginativa” en el caso de la frontera entre la república de Irlanda e Irlanda del norte, un elemento central en los acuerdos de paz de Viernes Santo. “En vista de las circunstancias únicas de la isla de Irlanda se necesitarán soluciones flexibles ye imaginativas, también con el objetivo de evitar una frontera dura al tiempo que se respeta la integridad del orden legal de la unión”, explica el documento en su epígrafe 11.

Los embajadores permanentes de los 27 comienzan este viernes a trabajar sobre el texto que ha presentado desde Malta el presidente de la UE, Donald Tusk. El presidente del Consejo ha dejado claro a Londres que solo una vez que logren “suficientes progresos” en las cuestiones presupuestarias, en materia de derechos de los ciudadanos y en torno a la situación de Irlanda del norte y su frontera podrán empezar a hablar de una posible relación futura, tal y como ya han dejado claro líderes como la alemana Angela Angela Merkel

“Este es mi primer divorcio y espero que sea el último”, ha dicho Tusk insistiendo en que los Veintisiete afrontan unidos este desafío. “Esta no es una declaración ni propaganda. Los 27 estarán unidos en las negociaciones. No tengo ninguna duda de que es en interés común y también de Reino Unido. Si quieren un acuerdo constructivo significa que deben discutirlo con los 27 unidos. Será la única forma en este proceso”, ha advertido ante las amenazas vertidas por Theresa May en su carta de activación del artículo 50.

El documento ahora tendrá que ser aprobado por los líderes de la UE en la cumbre extraordinaria convocada para el próximo 29 de abril en abril aunque Tusk lleva semanas intensificando los contactos con las capitales europeas para recoger sus preocupaciones.