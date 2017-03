Wikileaks golpea de nuevo: filtra 8.700 documentos secretos de la CIA

La web de filtraciones Wikileaks acaba de anunciar que ha difundido 8.700 documentos confidenciales de la CIA, lo que supone la mayor filtración de la historia de la agencia de espionaje estadounidense. La mayor parte de documentos son relativos a todo el arsenal de herramientas informáticas que la CIA ha desarrollado para poder realizar labores de ciberespionaje. Según los documentos filtrados, la CIA tiene en la localidad alemana de Frankfurt uno de sus mayores centros de ciberespionaje (el Agency's Center for Cyber Intelligence Europe Engineering) cuyo radio de acción abarco toda Europa, el Norte de África y Oriente Próximo.

La web de filtraciones explica que el arsenal de pirateo desarrollado por la CIA, en concreto por el EDG (siglas en inglés del Engineering Development Group) ha alcanzado a todo tipo de dispositivos electrónicos. Así, Wikileaks sostiene que la CIA ha conseguido infectar Smart TVs para que, incluso estando apagadas, funcionen como micrófonos y, tras grabar las conversaciones que se desarrollen en la sala donde se encuentran, las retransmitan a un servidor de la agencia de espionaje.



Asímismo, según los documentos revelados por Wikileaks, la CIA "ha desarrollado numerosos ataques informáticos para hackear y controlar a distancia los smartphones más populares". "Los teléfonos infectados envían a la CIA la geolocalización del usuario, sus comunicaicones y sus comunicaciones por mensaje y también activan la cámara y el micrófono del aparato".

"Su arsenal de 'malware' alcanza a amplia spectro de productos estadounidenses y europeos, entre ellos el iPhone de Apple, el Android de Google, Mirosofot Windows e incluso la televisión de Samsung, a los que convierte en micrótonos ocultos", señala la nota de prensa de Wikileaks.

ARSENAL FUERA DE CONTROL

Wikileaks revala una información inquietante: la CIA "ha perdido el control de su arsenal de pirateo" que "parece estar circulando sin autorización entre antiguos 'hackers' del Gobierno de EEUU así como contratistas privados, uno de los cuales entregó partes de esos archivos" a la web Assange.

RELEASE: Vault 7 Part 1 "Year Zero": Inside the CIA's global hacking force https://t.co/h5wzfrReyy pic.twitter.com/N2lxyHH9jp

Según Wikileaks, la filtración, que ha sido bautizada como 'Vault 7' (Bóveda siete), contiene documentos obtenidos del Centro de Ciberinteligencia de la sede de la CIA en Langley (Virginia).

En un principio, Julian assange iba a realizar, desde la embajada de Ecaudor en Londres, una rueda de prensa a través de redes sociales. No obstante, la organización Wikileaks informó que el enlace fue pirateado.

Press conf under attack: Facebook+Periscope video used by WikiLeaks' editor Julian Assange have been attacked. Activating contingency (1/2)