El yerno de Trump también tuvo contactos con Rusia

El escándalo de los contactos del equipo de Trump con Rusia no para de crecer. Cada día aparecen nuevos nombres de personas que mantuvieron contactos con altos cargos del Gobierno ruso antes de que el magnate tomara posesión del cargo de presidente. Tras la dimisión del responsable de Seguridad Nacional Michael Flynn, el jueves trascendió que también el fiscal general Jeff Sessions se reunió con el embajador ruso, Sergei Kislyak, y lo ocultó cuando juró el cargo. El asunto ya le ha costado apartarse de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses. Y este viernes ha saltado un nuevo protagonista: Jared Kushner, yerno y asesor del presidente. Según publica 'The New York Times' citando fuentes de la Casa Blanca, Kushner participó el pasado diciembre junto a Flynn en una reunión con Kislyak para "abrir una línea de comunicación" entre la nueva Administración y el Kremlin.

'The New Yorker' relata, por su parte, que los contactos de Flynn, quien llevaba la voz cantante, y Kushner con el embajador se produjeron justo cuando el presidente Barack Obama preparaba sanciones contra Rusia por la intromisión del espionaje ruso en la campaña de las presidenciales. Los enviados de Trump, apunta este medio estadounidense, calmaron a los rusos y les aseguraron que todo se arreglaría una vez el magnate tomara posesión del cargo de presidente, el 20 de enero. De hecho, Vladimir Putin decidió no responder a la decisión de Obama de expulsar de EEUU a 35 agentes.

El incendio de los contactos con Rusia está lejos de estar controlado. Hay abiertas varias investigaciones en comités del Congreso. Y aunque Trump personalmente ha negado tener conocimiento de contactos de miembros de su equipo o de su círculo cercano con representantes de Moscú, cada vez hay más pruebas de ellos. De momento, que se sepa, los de Flynn, Sessions y Kushner, pero según ha publicado este jueves 'USA Today' al menos otros dos miembros del equipo de seguridad nacional de Trump cuando era candidato, J. D. Gordon y Carter Page, también se vieron con el embajador de Moscú.