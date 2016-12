Un 'youtuber' acusa a Delta de echarle de un avión por hablar árabe y graba su expulsión

"No han echado de un avión Delta porque hablaba en árabe con mi madre por teléfono y con mi amigo Slim". Con esta frase, el 'youtuber' neoyorquino de origen yemení Adam Saleh, que cuenta con millones de seguidores, ha publicado en Twitter un vídeo en el que se muestra como este joven es expulsado del aparato, que realizaba el trayecto Londres-Nueva York.

El tuit se ha hecho rápidamente viral, al igual que el resto de mensajes e imágenes que Saleh ha ido difundiendo por Periscope tras el suceso. Saleh, de 23 años, ha pedido el boicot a la compañía y afirma que pondrá el caso en manos de su abogado. Por su parte, Delta ha emitido un comunicado en el que afirma que el joven y su amigo fueron sacados del avión porque "más de 20 pasajeros expresaron su malestar" y que está investigando los hechos.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos