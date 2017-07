El 73% de los presos de ETA, a favor de las vías legales para su excarcelación

El 73% de los presos de ETA han votado a favor de acogerse a las vías legales para lograr su excarcelación, mientras un 14% lo han hecho en contra. Así lo apunta el recuento del debate interno del colectivo de presos (EPPK), con una participación del 87,2% del colectivo. Con este resultado se da por superada la "fase de resistencia" y cada encarcelado podrá utilizar las posibilidades que ofrezca la vía jurídica, con apoyo del colectivo.

EPPK ha indicado, en un comunicado remitido al diario 'Gara', los resultados de la votación sobre el documento de base del debate llevado a cabo estos meses, que abre la puerta a opciones "inéditas", con el objetivo de ir "vaciando las cárceles". El colectivo ha aprobado esta hoja de ruta con el voto a favor de 221 personas, frente a 42 'noes'. Los 38 presos restantes han votado en blanco o no se han posicionado en un sentido u otro. Con ello, queda aprobado el documento de base.

El texto definitivo se conocerá durante el verano, ya que debe completarse aún con las aportaciones sugeridas. Posteriormente, también se elegirá la dirección del colectivo, que estará formada finalmente por ocho personas entre 43 nombres propuestos.

Según recoge 'Gara' en su edición digital, el "concluyente resultado lanza una hoja de ruta que apuesta rotundamente por la vía legal para ir logrando excarcelaciones". Así, en lo sucesivo "será cada preso quien decida aprovechar o no las posibilidades que ofrezca la línea jurídica, será cada preso quien decida utilizar o no las diferentes solicitudes o cauces legales (redenciones, destinos, cambios de grado, permisos, acercamiento a Euskal Herria, libertad condicional, etc.), y, dado que la línea ha sido aprobada de manera colectiva, contará en todo momento con el apoyo y la ayuda del colectivo", según establece el documento aprobado.