Ada Colau sugiere que el 1-O votará en blanco o nulo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido este jueves en que no se identifica ni con el 'sí' ni con el 'no' en el 1-O. "Me puedo plantear votar en blanco, me puedo plantear votar nulo. No me identificó ni con el 'no', que se identifica ahora mismo con el PP y el immovilismo, ni tampoco con el 'sí', porque es una vía unilateral que tampoco comparto", ha argumentado en declaraciones a TV3, donde ha apuntado que ella apuesta por buscar una salida negociada y política con los máximos interlocutores posibles, tanto en España como en Europa.

"No es el referéndum que Cataluña necesita"

En todo caso, ha subrayado que "lo más importante es el gesto de votar" el próximo domingo. Aunque crea que este "no es el referéndum que Cataluña necesita", ha opinado que hay que movilizarse como un "acto de protesta y de denuncia" por la "represión" del Estado.

Colau ha reiterado que su predisposición es votar el 1 de octubre "en la medida de lo posible", para protestar contra la actitud del Estat y también para demostrar que hay una mayoría de catalanes que quieren votar en un referéndum efectivo.

Pese a que votó un doble 'sí' en la consulta del 9-N, ha indicado que la del 1-O es una convocatoria unilateral que no comparte porque "no es efectiva y porque ha hecho que gente favorable al referéndum no se sienta llamada a participar". "Yo no era partidaria de la vía unilateral, pero también entiendo que hay un estado de excepción, un ataque del autogobierno y una afectación de los derechos y las libertades, lo que hace que me movilice", ha explicado.