Alud de recursos del Govern para parar la actuación de la fiscalía contra el referéndum

Oleada de recursos del Govern contra las instrucciones de la Fiscalía contra el referéndum del próximo 1 de octubre. De entrada, un requerimiento de incompetencia contra el Estado en relación a la instrucción de la fiscalía de Cataluña del pasado 22 de septiembre a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, al entender el Govern que los Mossos no pueden quedar supeditados a un alto cargo del Ministerio del Interior.

Además, ha presentado un escrito ante el TSJC acusando del fiscal superior de Cataluña de una asunción "ilegítima" de atribuciones en la investigación de los hechos descritos en la querella del 8 de septiembre. "Lo que supone esta actuación de la fiscalía es la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías", ha afirmado el portavoz del Govern, Jordi Turull, por lo que solicitan a la fiscalía que cese cualquier "diligencia en relación a la celebración del referéndum", y alega el artículo 24 de la Constitución y otra legislación de la Unión Europea.

Turull también ha anunciado un recurso contencioso-administrativo contra la actuación de la fiscalía pidiendole su suspensión como medida cautelar porque sus medidas no se ajustan a derecho. "Ante el TSJC pondremos de manfiesto la asunción ilegítmia por parte de la fiscalía de la investigación de los hechos en la querella en que somos querellados, porque está ya en manos del tribunal, el fiscal no puede poner una querella y preservarse con barra libre de diligencias respecto a la investigación, se salta principios fundamentales de todo proceso con garantías", ha detallado el portavoz.

LAS GARANTÍAS

"Lo que no es como debía ser es la democracia en el Estado, estamos bordeando el ridículo", ha espetado Turull, quien por otra parte no ha dado detalles de si el Govern está enviando notificaciones a los miembros de las mesas electorales, más allá de asegurar que no se usará la bolsa de voluntarios. "Nos gustaría explicarlo todo con todo lujo de detalles pero lo único que puedo decirle es que el Govern está concentrado en que el 1-O funcione con toda normalidad en todo lo que depende de nosotros, estamos en ello, y por tanto no les daré más detalles". Preguntado sobre si los ciudadanos citados a las mesas podrán presentar recurso y dónde, se ha limitado a afirmar: "Lo explicaremos en el momento oportuno".

Tampoco ha explicado qué ente sustituirá a la Sindicatura electoral que cesó el viernes. "Ante cualquier problema, una solución", se ha limitado a afirmar, alegando una y o otra vez que se ha aplicado el "estado de excepción". "Estamos en un estado de excepción y de sitio, no querríamos que cualquier ciudadano con un sobre bajo el brazo la Guardia Civil no abordará y abrirá la carta", ha añadido. "Estamos trabajando para que el 1-O todo vaya con toda normalidad, no le concreto más detalles", ha añadido.

AMBIGÜEDAD SOBRE LOS MOSSOS

Respecto a si los Mossos obedecerán la orden de la fiscalía para que interroguen a los responsables de los centros y puntos de votación, Turull no ha dado tampoco una explicación más allá de trasladar toda la confianza a la actuación de los mandos de los Mossos y al cuerpo de la policía autonómica. "Harán la tarea que han de hacer, tienen claras sus competencias, como Govern nos pertoca actuar por las vías que tenemos cuando hay una actuación no ajustada a derecho; vista la separación de poderes en el Estado, las garantías no son muy eufóricas". En todo caso, una vez repreguntado por las informaciones que confirman que los Mossos sí estan procediendo a identificar a responsables de centros de votación, el portavoz ha apuntado que los Mossos "han requerido la información que se les ha demandado en su función de policía judicial, pero una persona identificada hoy quizás está con la família el fin de semana, se confunde el responsable del centro educatiov con otras tareas; tenemos toda la confianza en el cuerpo de Mossos y en sus mandos, saben el marco normativo, la ley y qué hacer, no entraremos a decir si han de hacer esto o aquello"

Turull ha contratacado con una referencia crítica al Ministerio del Interior. "Por parte del Ministerio del Interior lecciones de cómo dirigir una policía, cero, porque si alguien ha politizado y ha puesto policías al servicio de destruir adversarios políticos ha sido el Ministerio del Interior, lo dice el Congreso de los Diputados", ha espetado.

LA DETENCIÓN DE PUIGDEMONT

Ante la hipótesis de la detención del 'president' Carles Puigdemont, una posibilidad abierta por el fiscal general del Estado, Turull ha contestado: "“no queremos imaginarlo, si ahora ya hay abuso del estado de derecho y suspensión del estado de derecho, ya no hablaríamos de un acto de justicia que no lo es sino de venganza y de impotencia".