Artur Mas insta al soberanismo a "aprovechar" la sentencia del 9-N

Un día después de conocer la sentencia condenatoria por el proceso participativo del 9-N, el expresidente de la GeneralitatArtur Mas ha reclamado al soberanismo que "aproveche" el fallo para impulsar el proceso hacia la independencia. "Tiene que saber aprovechar que por primera vez un Govern elegido legítimamente sea inhabilitado por actuar según el mandato de las urnas", ha subrayado.

En declaraciones a RAC-1 y Onda Cero, Mas ha considerado que la respuesta ideal debe ser una combinación entre "calle" y "urnas". "No tendría sentido que solo hubiera calle si no estuviera acompañado de las urnas, pero con las urnas solo no hay suficiente", ha añadido.

Asimismo, el 'expresident' ha asumido que "bajo el régimen jurídico español" no podrá presentarse en dos años a las elecciones y ha recalcado que no es por voluntad propia: "No es que me descarte, es que me han descartado; esa es la consecuencia de la inhabilitación".

No obstante, ha considerado que este año no debería de haber elecciones, sino un referéndum, tal y como se comprometió el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y ha asegurado que a pesar de que no podrá estar "en primera fila", seguirá "en política" del mismo modo que lo está haciendo ahora.

De igual forma se han manifestado Joana Ortega e Irene Rigau. La exvicepresidenta, retirada de la política activa, ha asegurado que la sentencia le anima a volver "de momento, sin el apoyo de ningún partido" y no ha descartado presentarse a la alcaldía de Barcelona, mientras que la 'exconsellera' y actual diputada de Junts pel sí ha recordado que mientras la sentencia no sea firme puede continuar en su escaño. "Lo que tenemos que hacer es demostrar que esto no es un punto y final. Ni con la condena se acaba el proceso, ni nos acabamos nosotros", ha añadido.