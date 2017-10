Benet Salellas asegura que el Govern "no estaba preparado" para la DUI

El hasta ahora diputado de la CUP Benet Salellas ha reconocido en la reunión de cargos electos y representantes de las diferentes asambleas del territorio celebrada el domingo en Sabadell que el Govern no está preparado para un escenario de unilateralidad y que carece de estructuras de Estado propias. "Lo cierto es que en este país no hay estructuras de Estado preparadas ni medidas de efectividad republicana que se estén desarrollando", ha afirmado Salellas, según ha recogido TV-3.

La formación anticapitalista ha pedido al Govern "claridad y acción", a la vez que ha criticado el silencio reciente del cesado 'president' Puigdemont.

Paralelamente, la CUP ha mostrado su rechazo frontal a la aplicación del artículo 155, aunque todavía no ha decidido si concurrirá o no a las elecciones convocadas para el 21 de diciembre. "No queremos ser cerrados ni irresponsables y tendremos todos los escenarios encima de la mesa", ha afirmado la portavoz de la formación Núria Gibert.