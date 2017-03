C's pide al PSOE abrir el diálogo para un "relevo sosegado" si Susana Díaz se va a Madrid

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's) en Andalucía, Juan Marín, ha pedido este lunes al PSOE abrir el diálogo para un "relevo sosegado" de Susana Díaz al frente de la comunidad si esta finalmente se va a Madrid, tras conocerse que optará a la secretaría general del PSOE.

Durante un desayuno informativo de Europa Press presentado la portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, Marín se ha dirigido al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, presente en la sala y le ha pedido que "no pierda ni un minuto si el PSOE tiene en mente ese relevo". "Andalucía no puede perder ni un segundo para abrir ese relevo, no hay tiempo para transiciones", ha destacado el líder regional de C's.

Y es que, según ha advertido, existe la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales al segundo semestre de 2018 si el Gobierno no saca adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este caso, y si Díaz gana las primarias, optaría a la presidencia del Gobierno, lo que podría conllevar que se vea obligada a dejar la Junta de Andalucía, aunque su deseo es compatibilizar ambos cargos.

De hecho, una de sus colaboradoras, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este lunes "absolutamente convencida" de que Díaz podrá acumular su cargo institucional al liderazgo del PSOE.