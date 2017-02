C's presenta una limitación de mandatos que impediría a Rajoy repetir

Ciudadanos ha presentado este lunes al PP su propuesta concreta para la limitación de mandatos y la supresión de la figura del aforamiento, modificaciones a las que ambas fuerzas se comprometieron en su pacto de investidura. El partido de Albert Rivera quiere que el presidente del Gobierno esté un máximo de ocho años o dos legislaturas seguidas en la Moncloa. El redactado afectaría a Mariano Rajoy, que no podría presentarse a las elecciones en 2020, pero deja la puerta abierta a la vuelta de José María Aznar. El actual presidente sí podría, en cambio, presentarse una tercera vez si, por motivos de máxima necesidad, adelantase los comicios por ejemplo a mitad de su mandato. El portavoz parlamentario de C’s, Juan Carlos Girauta, ha explicado que, en el caso de que un presidente tratase de eludir esta exigencia con un adelanto electoral de apenas unos meses sin causa justificada, el ”coste político” del “fraude de ley” sería tan elevado que actuaría como efecto disuasorio.

En la reunión con el PP C’s también les ha trasladado su propuesta para eliminar los aforamientos en Congreso, Senado y Gobierno, 650 cargos. Esta supresión implicaría una reforma de la Constitución por el procedimiento no agravado, es decir, que no requeriría referéndum pero debería ser aprobado por 3/5 del Parlamento. Serían necesarios 210 votos a favor de 350 en el Congreso, lo que implica que PP y C’s no tienen fuerza suficiente para sacar adelante el proyecto y necesitarían, como mínimo, el apoyo de los socialistas también. Podemos ha mantenido desde el principio que no tolerará ninguna reforma de la Carta Magna sin consultar a la ciudadanía. La formación morada tiene diputados suficientes para convocar ese referéndum. La reforma también implicaría la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.