Carmena no asistirá a la asamblea de Podemos y Colau se lo piensa

Asistencia discreta, de momento, la confirmada a la asamblea parlamentaria organizada por Unidos Podemos para este domingo en Zaragoza en protesta contra la "represión" del Gobierno en Catalunya. El cónclave pretende reunir a los parlamentarios del mayor numero de fuerzas políticas y a los alcaldes de las ciudades más numerosas, pero por el momento, la convocatoria está teniendo una acogida tibia. El primer 'no' fue del PSOE y ahora se suman otras ausencias destacadas.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han confirmado a este diario que su edil, Manuela Carmena, no asistirá a la cita. El consistorio barcelonés ha explicado que la presencia de la alcaldesa, Ada Colau, no está prevista por ahora en la agenda y que, aunque no está completamente descartado, encontrar un hueco puede ser complicado entre los actos de la fiesta mayor, la Mercè.

La ausencia de las alcaldesas del cambio se uniría a la escasa acogida de la iniciativa, presentada este lunes por el secretario general, Pablo Iglesias, y el líder de los 'comuns', Xavier Domènech, para visualizar un bloque contra la actuación del Gobierno en Catalunya.

Los morados solo han conseguido sumar a los partidos independentistas y nacionalistas (ERC, PNV, PDECat y Compromís), que sin embargo envían en su mayoría una representación mínima. No irá el PSOE, la principal fuerza a la que Podemos apelaba. Los socialistas sostienen que ningún Estado de la UE aceptaría "trocear" la soberanía e invitan a los podemistas a presentar su visión en el marco de la comisión territorial (mesa de diálogo) que este jueves se ha constituido formalmente en el Congreso de los Diputados.

Cambio de lugar

A la discreta respuesta de los partidos se sumó este jueves un revés de la administración. Podemos se ve obligado a buscar un espacio alternativo para celebrar su asamblea parlamentaria. Los morados habían solicitado el alquiler de la Ciudad Escolar Pignatelli, que depende de la Diputación de Zaragoza, pero el consejo de administración les denegó la petición al considerar que el objetivo es "una cumbre prorreferéndum". La decisión se basa en el criterio del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid por el que se suspendió un acto similar en la capital.

Fuentes podemistas confirman que, tras la estupefacción incial, están preparando la organización en un lugar alternativo en la misma ciudad, puesto que a escasos días de la celebración prefieren no cambiar también la ciudad para alterar lo menos posible los planes de viaje de los asistentes.

ERC estará representada por el diputado Jordi Salvador y el senador Jordi Martí. El PNV enviará al diputado Mikel Legarda. Los socios electorales valencianos, Compromís, a la diputada Maria Sorlí. El PDECat a los diutados Carles Campuzano, Ferran Bel y el senador Josep Lluís Cleries.

Las filas de Unidos Podemos estarán compuestas en buena medida por parlamentarios en el Congreso y de la Asamblea de Madrid, con una fuerte presencia de la corriente de Anticapitalistas liderados por el eurodiputado Miguel Urbán e IU. También ha confirmado su presencia la portavoz del Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre.