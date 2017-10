Catalá insiste en que unas elecciones no pararán el 155 y dice que su aplicación será "gradual"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado este martes que "la aplicación del 155 será gradual" y que "no es con convocando elecciones como se arreglan las cosas únicamente, aunque ese sea el objetivo. Ahora, en este momento, el incumplimiento del señor Puigdemont no se soluciona unicamente convocando elecciones", subrayado este martes en RNE, en la línea de lo explicado a este diario por fuentes de la Moncloa.

El ministro, para quien la aplicación de este artículo de la Constitución se hará "en función de las necesidades", ha dicho que no tiene "grandes expectativas" de que el 'president' de la Generalitat vaya a dar marcha atrás. "No creo que en una semana se haga lo que no se ha hecho en todo este tiempo de atrás", ha explicado, aunque ha admitido que "comparecer en el Senado sería un buen paso de Puigdemont hacia el diálogo".

"Desde el punto de vista formal, Puigdemont no se puede negar al cese. Fue nombrado por un decreto y será cesado por un decreto", ha dicho.

Por último, ha lanzado un aviso a la CUP -que ayer hizo un llamamiento a la "desobediencia civil masiva", al señalar que "incitar a la desobediencia es punible, está en el Código Penal".