Cifuentes defiende su gestión de la Comunidad en el debate del estado de la región

La Asamblea de Madrid acoge este jueves y viernes el debate del estado de la región del ecuador de la legislatura en el que la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, defenderá la mejora que, a su juicio, ha experimentado la región desde su llegada a la Puerta del Sol; mientras que los Grupos políticos de la oposición defenderán sus modelos alternativos y demandarán regeneración reprochando a los populares los casos de corrupción conocidos en los últimos años.

El debate del estado de la región arrancará sobre las 12.30 horas de este jueves en una Asamblea de Madrid que tras meses de obras estrena sistema de sonido, vídeo, votaciones y comunicaciones del hemiciclo. De hecho, este martes se estaban dando los últimos retoques al salón de plenos y al atril horas antes del comienzo del debate.

La sesión comenzará con el discurso de Cristina Cifuentes, que hará balance de este año y de su gestión a lo largo de la legislatura. "Estamos a mitad de legislatura y es momento de un balance de la Comunidad de Madrid", ha afirmado esta semana Cifuentes, quien ha considerado que la gestión ha mejorado desde su llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La presidenta autonómica también presentará algún proyecto "muy importante" para la región, ya que a pesar de apostar por la estabilidad presupuestaria ha avanzado que el año que viene habrá alguna inversión importante.

Tras la intervención de Cifuentes se suspenderá la sesión hasta las 10 horas del viernes, cuando tomarán la palabra los portavoces de los Grupos Parlamentarios comenzando por los de la oposición, que no tienen la misma visión de la Comunidad que la presidenta popular.

EL OJO, EN LA CORRUPCIÓN

El primero en hacerlo será el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que hará un balance de este último año de Gobierno, pero también hará hincapié en "la falta de medidas de regeneración democrática" por parte del Ejecutivo de Cifuentes.

Desde la formación naranja pondrán "el ojo en la corrupción". Y es que el pasado año además de la 'Operación Púnica', se destapó el 'caso Lezo', que investiga una presunta trama de corrupción política en el Canal de Isabel II bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre y que acabó con el expresidente autonómico Ignacio González en la prisión de Soto del Real.

Otro de los puntos que C's pondrá sobre la mesa es su condición de bajar de IRPF para dar su visto bueno a las cuentas públicas de 2018, algo necesario si es que el PP quiere sacarlas adelante.

En los dos últimos ejercicios Cifuentes se ha valido de los 17 escaños de la formación naranja para aprobar sus presupuestos. Sin embargo, en esta ocasión la presidenta ya ha dicho que ahora no es momento de bajar el IRPF, una condición que Ciudadanos, a día de hoy, no ha levantado del tablero.

UN MODELO ALTERNATIVO

Desde el PSOE apuestan por un "modelo alternativo". Lo han hecho desde el inicio de la legislatura y su portavoz, Angel Gabilondo, lo defenderá de nuevo en este debate del estado de la región. Según han señalado fuentes socialistas, con el modelo de Cifuentes la Comunidad "no se regenera y no se transforma". "La población vulnerable sigue estando ahí, crece y no se resuelven sus problemas y los servicios públicos dejan mucho que desear", critican.

Desde el PSOE consideran que los servicios públicos son la manera de "aliviar la situación de este colectivo" pero con los "recortes y la nefasta gestión del gobierno los problemas no se acaban de resolver".

DESALOJAR EL GOBIERNO

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, evaluará la gestión de Cifuentes, quien, en su opinión, "deja un balance nefasto para los madrileños". A su juicio, "el problema del PP es que su modelo de gestión es el mismo que desde que llegó Esperanza Aguirre" y "está basado en el endeudamiento", que "no se utiliza para financiar correctamente estos servicios".

Desde la formación morada criticarán la "enorme desigualdad territorial en la riqueza de la Comunidad de Madrid" y la inexistencia de un plan para solventarlo, y denunciarán la "falsa propaganda" de Cifuentes al hablar de sanidad, educación o servicios sociales. Pondrán sobre la mesa sus ideas para cambiar el modelo de gestión y apelarán al resto de partidos a desalojar al PP de la Puerta del Sol en una sesión en la que también pondrán la vista en la corrupción.

CIERRE Y PROPUESTAS

El debate se cerrará con una intervención final de la presidenta del Gobierno regional. Una vez finalizado, cada grupo parlamentario podrá presentar ante la Mesa de la Asamblea hasta un máximo de siete propuestas de resolución, que serán debatidas por la tarde y sometidas a votación.

La Asamblea de Madrid retransmitirá las sesiones a través de su página web www.asambleamadrid.es. La retransmisión se efectuará en lenguaje de signos, así como subtitulada para el público con dificultades auditivas.