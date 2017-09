Los 'comuns' de Colau avalan participar en el referéndum

Un día después de que Ada Colau anunciara un acuerdo con el Govern para que en Barcelona se pueda votar en el referéndum, su partido ha confirmado que participará en el 1-O, entendiéndolo como una movilización no vinculante. La tesis defendida por la alcaldesa se ha impuesto en la votación de la militancia de Catalunya en Comú. El sí ha recabado 2053 apoyos (59%), pero los 1404 votos contrarios (41%) reflejan la división que hay en el partido en este sentido.

"Nuestras caras más visibles manifiestan que irán a votar", ha explicado Elisenda Alamany, portavoz del partido, que ha explicado que votará, igual que Xavier Domènech y Ada Colau. La división se ha visto tanto en la participación (un 44% del censo) como en el resultado. Alamany ha defendido que esta consulta demuestra que son "un único espacio transversal que agrupa distintas sensibiidades. En Catalunya en Comú no mandan los militantes, sino los inscritos".

"¿Catalunya en Comú tiene que participar en la movilización del 1-O?", era el enunciado de la pregunta que la bases votaron entre el martes y el jueves. El 'colauismo', que llevaba tiempo abogando por participar en el 1-O pese a considerarlo una movilización, evita de esta forma situarse en el bloque del 'no' a las urnas. Los 'comuns' no participarán en la campaña oficial.

Mientras que Barcelona en Comú y EUiA apostaban por el sí a la movilización, en Iniciativa había más dudas. Sus dirigentes habían reclamado que la pregunta fuera clara y varios sectores habían defendido votar 'no' en la consulta interna. Históricos como Eulàlia Vintró y Joan Boada firmaron un manifiesto titulado 'L'1-O no hi anirem', que recabó 600 apoyos.